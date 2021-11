​Hapet Qendra kryesore e votimit në Prizren

Është hapur qendra më e madhe e votimit në Prizren për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Në orën 07:00 dhe me gjitha përgatitjet e mundshme, shkolla e mesme teknike “11 marsi” i është mundësuar qytetarëve ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese për votim.

enaxheri i kësaj qendre, Enver Bytyçi tha se kjo qendër ka mbi 19 mijë votues me të drejtë votë dhe gjithsej 22 vendvotime.

Ai tha se në orën 07:00 janë hapur vendvotimet dhe i gjithë procesi deri më tani po shkon në rregull.

“Sa i përket materiale sensitive dhe jo sensitive të gjitha janë të pajisur me materiale. Ka filluar në kohë dhe gjithçka ka filluar me kohë. po ashtu komisioneret janë në klasë dhe gjithçka është gatshëm për votim…Kjo është qendra më e madhe votuese, nuk po them në nivel Prizreni, po nivel Kosovë i ka gjithsej 19417 votues”, tha ai.

Megjithëse numri i qytetarëve me të drejtë votimi në këtë qendër është i madh, Bytyqi tha se në zgjedhjet e raundit të parë, drejtën e votimit e kanë shfrytëzuar vetëm 22 për qind e tyre.

Në minutat e parë të hapjes së kësaj qendre votimi interesimi i qytetarëve ishte i vogël.

Në Prizren të drejtë vote kanë mbi 173 mijë qytetarë dhe janë 71 qendra të votimit.

Në komunën e Prizrenit në raundin e dytë po garojnë Mytaher Haskuka nga LVV dhe Shaqir Totaj nga PDK.