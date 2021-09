​Basha: S’ka kthim për Berishën

Burime nga kjo mbledhje i thanë Top Channel se fillimisht Flamur Noka i është drejtuar Bashës se “ka shkelur statutin dhe se vendimin për Berishën duhet ta marrë Kuvendi Kombëtar”.

Ndërsa Basha është kundërpërgjigjur se “nuk ka dhe nuk do të ketë grupim antiamerikan nën siglën e PD. Nuk do të ketë Kuvend të PD që vë në diskutim vendimet e qeverisë amerikane”.

“Kërkesa për doktorin nuk ka ardhur nga zyrtarë të nivelit të tretë apo të rangut të ulët. Ka ardhur nga kupola e Shtetit Amerikan. Informacionet i di unë siç i di shumë mirë edhe doktori dhe që ju s’keni për ti marrë vesh kurrë. Vendimi për Sali Berishën, nuk ka më kthim pas. Pastaj ka një keq-lexim që bëhet ose interpretohet në media. Doktori nuk është përjashtuar përfundimisht, nuk është linçuar. Ndaj tij janë thënë fjalët më të mira. Por siç ka deklaruar edhe vetë ai, do të ndjekë procesin gjyqësor. Derisa e vërteta të dalë në shesh, do të qëndrojë jashtë grupit. Ai nuk është përjashtuar as nga strukturat që të ishte nevoja për mbledhjen e organeve të PD”, tha Basha.

Por Flamur Noka nuk është pajtuar me këtë përgjigje, pasi që sipas tij, vendimi ndaj Berishës ishte “një thikë” pas shpine për demokratet dhe duhej lënë forumeve të PD-se ta merrnin.

Edhe ky qëndrim i deputetit Noka, mori përgjigje nga kreu demokrat.

“Mos thoni gjysmë të vërteta. Kurrë nuk kam deklaruar se ky ka qenë vendimi i jetës sime, por ka qenë më i vështiri. Nuk desha që këtë vendim t’ua lija forumeve të PD-së për të mbajtur të bashkuar partinë. Ky është vendimi në interes të demokratëve”, tha Basha.