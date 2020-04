​Bari kundër malaries rrit vdekshmërinë e të prekurve me COVID-19

Sipas AFP dhe AP, studimi zbuloi se kishte më shumë vdekje në mesin e pacientëve me COVID- 19, të cilët morën hidroksilklorinë sesa në mesin e atyre që marrin kujdes standard.

Sipas AP, 28 për qind e pacientëve që morën hidroksilklorinë me kujdes të zakonshëm vdiqën, dhe 11 për qind vdiqën nga ata që morën vetëm trajtim të zakonshëm.

Nga ata që marrin hidroksilkolinë dhe azitromicinë, rreth 22 për qind vdiqën, por ndryshimi midis këtij grupi dhe grupit të zakonshëm të kujdesit nuk konsiderohet aq i madh sa të përjashtojë faktorët e tjerë që mund të kenë ndikuar në mbijetesë.

Përdorimi i hidroksilklorinës gjithashtu nuk ndikoi në nevojën e përdorimit të respiratorëve.

AFP shkruan se eksperimenti kishte disa kufizime domethënëse, por që ngriti dyshime për efektivitetin e ilaçit që ka më shumë mbështetje te presidenti Donald Trump dhe kanali Fox News.

Agjencia e lajmeve të Francës shton se është e vështirë të përgjithësohen rezultatet pasi popullsia e anketuar është shumë specifike: shumica e pacientëve ishin burra, mesatarisht 65-vjeç.

Studiuesit, sipas AP, gjithashtu nuk monitoruan efektet anësore, por vunë në dukje një aluzion se hidroksilklorina mund të ketë një efekt të dëmshëm në organet e tjera.

Ilaçi ka qenë i njohur që prej kohësh se shkakton efekte anësore të mundshme serioze, përfshirë ndryshimet në rrahjet e zemrës që mund të shkaktojnë vdekje të papritur.

Hulumtimet e mëparshme kanë konfirmuar se ky ilaç është i rrezikshëm për pacientët me probleme të zemrës. AP raporton se shkencëtarët në Brazil pezulluan një pjesë të një studimi të bërë me provë chloroquine, një ilaç më i vjetër i ngjashëm me hidroksilklorinën, në fillim të muajit, pasi problemet me zemër ndodhën në një të katërtën e atyre që morën doza më të forta ose dy doza.