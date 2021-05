​Ahmeti: Duhet të bëjmë realitet të gjitha ëndrrat e heronjve

Në këtë manifestim ku morën pjesë dhe familjarë të dëshmorëve, veteranë, përfaqësues të ish-UÇK-së dhe personalitete të tjera, kryetari Ahmeti vendosi gurthemelin e Kullës përkujtimore e cila po ngritët në përkujtim të historisë më të ndritshme të këtij vendi e të kësaj zone, e në veçanti në përkujtimin e heroizmit të nënave shqiptare, të cilat kanë qëndruar stoikisht në përkrahje të UÇK-së.

Ahmeti tha se sot po rrumbullakohen 20 vite që ky vend ushtonte nga granatat, raketahedhësit, por kjo zonë dhe ky popull qëndroi heroikisht i rreshtuar si një karikator përballë të gjithë agresorëve.

“Sot është një ditë e veçantë, duhet të përkujtojmë të gjithë të rënët, nga drejtuesit e ushtrisë e deri tek ushtarët më të ri. Ky monument që sot po vëmë gurthemel, po ngritët në përkujtim të historisë më të ndritshme të këtij vendi e të kësaj zone, po ngritët përjetësisht për t’i kujtuar ata sepse gjaku i tyre ishte dritë për ne e për popullin. Ky monument po ngritët në përkujtim të nënave të të gjithë komunës së Likovës, të grave, të motrave. Ne luftën nuk e humbëm përballë kundërshtarëve që kishim, ne këtu luftën e humbë me nënat, motrat e gratë që ato nuk dilnin nga llogoret edhe përkundër lutjeve dhe ultimatumeve tona, ato dhanë shembullin më autentik të nënës shqiptare që historikisht ka qenë e rreshtuar për liri, drejtësi e barazi, prandaj ky monument u dedikohet pikërisht atyre. Përpara nesh ka përgjegjësi të mëdha, ne duhet të bëjmë realitet të gjitha ëndrrat e heronjve e të dëshmorëve. Kemi arritur mjaft, por akoma përpara nesh ka edhe shumë punë për t’u bërë. Përpjekjet tona, angazhimi ynë kurrë nuk do të ndalet në jetësimin e idealeve të gjeneratave të tëra që kanë sakrifikuar e punuar për ditë më të mira e më të bardha, prandaj jo vetëm në përvjetor, por në çdo moment ne kujtojmë të gjithë ata breza, ne kujtojmë të gjithë ata bashkëluftuar e të rënë që veprat e tyre mos të ngecin por të jetësohen e të materializohen ashtu siç i ka hije. Andaj ju uroj punë të mbarë, kryetarit të komunës, të gjithë ju drejtues të zonës, deputet, qeveritar, ministra që të solidarizohemi dhe sa më shpejtë ashtu siç jemi dakorduar që në festën e flamurit kryetari i komunës të bëjë inaugurimin e këtij monumenti ku do përfaqësohet e do të shihet nga lartë e lartë ky monument kaq i rëndësishëm”, tha ai.