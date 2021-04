​51 ushtarë të FSK-së mbjellin fidanë në shkollën “Ibrahim Rugova” në Obiliq

“Parku i ushtrisë” do të jetë emri tash e tutje që do të mbajë oborri i shkollës fillore në Obiliq, “Ibrahim Rugova”. Në këtë hapësirë sot u mbollën 51 fidanë, për të shënuar vitin e 51-të të Ditës së Tokës. Për këta fidanë do të kujdesen vetë nxënësit e kësaj shkolle. Gjatë së enjtes u bë thirrje për mbrojtjen e planetit dhe vetëdijesimin e qytetarëve.