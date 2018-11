ZYRTARE: Messi për të pestën herë me radhë e fiton ‘Pichichin’

Leo Messi ka fituar sërish ‘Pichichin’.

Leo Messi e ka fituar për herë të pesat me radhë çmimin për golashënuesin më të mirë, ‘Pichichi’.

Argjentinasi ishte shpallur për herë të pesat golashënuesi më i mirë në La Liga, andaj ‘Pichichi’ ishte mëse i merituar për të, përcjell “lajmi.net”.

Messi shënoi 34 gola në sezonin e kaluar në ligën spanjolle, e që gjithashtu e fitoi ‘Këpucën e Artë’ me të përfunduar sezoni.

Nga ana tjetër, portieri më i mirë u shpall, Jan Oblak, që mori çmimin ‘Zamora’.

Slloveni pësoi vetëm 8 gola në 12 ndeshje, duke marr çmimin e portierit më të mirë. /Lajmi.net/

🔊 Leo #Messi: "@LaLiga is more competitive than ever, anyone can beat anyone" #PremiosMARCA2018 pic.twitter.com/bgapuA5vJ5

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2018