ZYRTARE: Griezmann zbulon skuadrën për sezonin e ri

Antoine Griezmann do të qëndrojë te Atletico Madrid.

Skuadra spanjolle nga Madridi ka marrë lajmin më të mirë të kësaj vere.

Ylli i kësaj skuadre, i shumëkërkuar nga Barcelona, Antoine Griezmann, ka vendosur të qëndrojë.

Përmes një video të lëshuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Griezmann ka bërë të ditur se do të qëndrojë në ‘Wanda Metropolitano’.

Griezmann është pjesë e Atletico Madridit që nga viti 2014, ku ishte transferuar nga Real Sociedad./Lajmi.net/

Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti 🔴⚪🔴

Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR 🔴⚪🔴

My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish 🔴⚪🔴 pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb

— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) June 14, 2018