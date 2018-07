Zbulohet çmimi i veshjes së Era Istrefit në Botëror!

Pak ditë më parë ka përfunduar Kampionati Botëror "Russia 2018".

Era Istrefi, Will Smith dhe Nicky Jam ishin në përmbyllje të natës finale me këngën zyrtare të Botërorit “Live it up”, shkruan lajmi net.

Ata shkëlqyen me performancën e tyre gjersa veshja e artistes Istrefi rrëmbeu vëmendjen e të gjithëve, pasi ishte shumë e veçantë.

E kjo veshje e Erës është zbuluar nga faqja “Whattheywearin”, e cila komplet kushton hiq më pak se 500 euro.

Era na bëri krenarë të gjithëve teksa bëri shqiponjën në stadiumin “Luzhniki”./Lajmi.net/