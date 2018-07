Vuçiq: Në fund të shtatorit do t’i drejtohem serbëve për Kosovën

Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq ka thënë të enjten se shqiptarët janë më të gatshëm sesa serbët për të mbrojtur atë që ata e konsiderojnë si të tyre.

Ai thotë se në mes ose në fund të shtatorit ai do t’i drejtohet serbëve në Beograd me rastin e Kosovës.

“Shqiptarët janë më të motivuar se ne serbët për të mbrojtur atë që ata e konsiderojnë të tyre. Unë mendoj se ne kemi një shans të mirë për të mos humbur gjithçka”, thotë Presidenti i Serbisë, duke komentuar një deklaratë nga kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili ka thënë se ndarja e Kosovës nuk do të ndodhë.

Vuçiq ka theksuar se duhet të mendohet një zgjidhje afatgjate për një të ardhme me të largët.

“Kjo është arsyeja pse unë jam duke kërkuar për një kompromis që fëmijët tanë nuk do ta vuajnë në të ardhmen, nuk duhet që fëmijët tanë të kenë të njëjtat shqetësime si ne”, tha Vuçiq për rts, përcjell Telegrafi.

Vuçiq ka folur disa fjalë edhe për opinionet e fundit rreth shkëmbimeve të territoreve. “… askush nuk na ofroi një ndarje”, ka thënë ai.

Ai thotë se ne duhet të bëjmë diçka që është në interesin më të mirë të popullit serb.

“A mund të bëjmë këtë pa mbështetjen e SHBA-së dhe Rusisë? Nuk është realiste. Megjithatë ne do të luftojmë për interesat e serbëve në Kosovës , politikanët shqiptarë duhet ta dinë këtë,” tha presidenti.

Sipas tij, serbët do të kenë një të ardhme të mirë, do të jetojnë më mirë, me më shumë fabrika, me një udhërrëfyes të qartë për të ardhmen.

Duke u përgjigjur në pyetjen se çfarë do të ndodhë më 4 gusht, afati që BE-ja i ka dhënë Prishtinës për të Asociacionin e komunave me shumicë serbe, presidenti tha se “kjo nga punë nuk do të ketë asgjë.”/Telegrafi