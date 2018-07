Vajza e pastrehë lufton për të bërë detyrat e shtëpisë në shi, por më pas ndodh mrekullia /FOTO-VIDEO

Përkushtimi i Elaine frymëzoi një student universitar për të krijuar një faqe crowdfunding për ta ndihmuar atë. Faqja ka mbledhur me sukses fonde të mjaftueshme që Elaine të mos jetë më e pastrehë.

Elaine Dolfo, një vajzë e pastrehë 8 vjeçare, ishte e duke u përpjekur të bënte detyrat e shtëpisë në shiun e madh, jashtë një blloku apartamentesh, ndërsa nëna e saj flinte pranë saj, në Filipine rreth orës 7:00.

Homeless girl doing her homework in the rain. Always be grateful for what you have. pic.twitter.com/k0c0SiSuk3

