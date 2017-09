Tifozët e iPhone tashmë janë në këmbë para dyqaneve të Apple Store (Foto)

Tashmë një ditë para paraqitjes zyrtare të iPhone-it të ri dhe disa javë para fillimit të shitjeve, njerëzit janë paraqitur para dyqaneve.

Dhjetë vjet pas futjes së iPhone-ve të parë, emisioni i sotëm i Apple do të paraqitet pranë modelit iPhone 8 dhe 8 Plus, një model i veçantë vjetor i quajtur iPhone X .

Tashmë që nga dita e djeshme, një ditë përpara prezantimit të shumëpritur të produktit shumë njerëz kanë ngritur kampe para dyqanit Apple në Nju Jork dhe Sydney, siç raportojnë disa përdorues të Twitter.

Kohë të gjata të pritjes

Deri në shpërndarjen e planifikuar të smartfonëve të rinj Apple, ndoshta do të duhet të paktën disa javë. Një periudhë që tifozët australianë të Apple dhe YouTuber Mazen Kourouche duan të shpenzojnë para dyqanit zyrtar të Apple në Sydney.

Two days ahead of the actual announcement itself, the first person has made camp outside the Sydney Apple Store for #iPhone8 pic.twitter.com/7R6TLYrtja

— Luke Hopewell ⚡️ (@lukehopewell) September 11, 2017