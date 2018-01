Sinani e Andrra darkojnë me këtë çift të njohur

Janë ndër çiftet më simpatike të shoubizit shqiptar dhe njëherësh shumë të komentuar.

Mes artistëve tanë përveç marrëdhënieve të mira kolegiale, ka edhe shoqëri të mira, shkruan lajmi.net.

Dy çifte që kanë shoqëri të mirë me njëri-tjetrin janë Sinan Hoxha me Andrra Destanin si dhe Bes Kallaku me Xhensila Myrtezajn.

Në llogarinë e tij në Instagram, Sinani mbrëmë kishte publikuar një fotografi ku shihej në darkë me bashkëshorten si dhe Besin e Xhensilën.

Në atë imazh, të dy çiftet shihen të buzëqeshur dhe po kalonin kohë të mirë, ndërsa mbishkrimi që Sinani i kishte vënë fotografisë ishte “Nje darke me miqt tane! “. /Lajmi.net/