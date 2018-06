Si e shpëtoi botën NASA?!

NASA na shpëtoi fjalë për fjalë nga një apokalipsi mbarëbotërore në vitet 1980. Nëse ata nuk do të kishin vënë re një problem të madh në atmosferën tonë, jeta në Tokë do të kishte rënë nga viti 2065.

Në fillim të viteve ’80 ishin një kohë shumë e ndryshme. Flokë të çmendur, rroba të çmendura, nuk e dinim se po shkonim drejt një katastrofe të planetit. Dhe nëse asgjë nuk do të ishte bërë në lidhje me këtë, kjo do të ishte bota në vitin 2065: Kulturat dështojnë, blegtoria dështon, akuakultura dështon dhe normat e kancerit ndodhen në çati.

Por me fat për ne, NASA ishte aty.

NASA mund të jetë e famshme për eksplorimin e hapësirës, ​​por kjo nuk është puna e saj e vetme. Agjencia studion edhe Tokën. Kjo ndihmon në ndjekjen e mënyrës se si funksionon mjedisi ynë dhe kapim kur diçka shkon keq. Dhe në vitin 1985, gjërat kishin shkuar shumë keq, transmeton lajmi.net.

Ekipet e shkencëtarëve nga NASA dhe Anketës Britanike zbuluan një pjesë të dëmtuar rëndë të shtresës së ozonit të Tokës mbi Antarktidë.

Ja pse ky ishte një problem: Shtresa e ozonit është një rajon në stratosferë që thith dritën e dëmshme UV nga dielli. Në thelb është dielli natyral i planetit tonë. Dhe kjo ishte rritur jashtëzakonisht hollë mbi Antarktidë. Pra, vrima e ozonit, siç u bë e njohur, po absorbonte më pak dritë UV se normale.

Në fakt, nga shtatori deri në nëntor të atij viti, nivelet e ozonit në vrimë ranë me deri në 67%. Fatmirësisht, NASA kishte një ide mjaft të mirë për atë që po ndodhte. Për vite të tëra, shkencëtarët kishin filluar të alarmonin për kimikatet të quajtura klorofluorokarbonet, ose CFCs për të shkurtër.

Shkencëtarët shpejt zbuluan se nuk kishin rëndësi, sepse këto molekula ishin jashtëzakonisht toksike për shtresën e ozonit!

Rezulton, kur drita UV godet një molekulë CFC, ajo liron një atom kloror i cili në thelb shkon në një zbavitje vrasëse për të festuar. Kthimi i molekulave të ozonit në oksigjen që janë të pavlefshme kur bëhet fjalë për mbrojtjen e planetit tuaj nga rrezatimi UV. O ne klor atom për shembull mund të shkatërrojë mbi 100.000 molekulat e ozonit para se të lidhet me një molekulë dhe bëhet inert. Dhe pjesa më e keqe? Atomet e klorit janë veçanërisht shkatërruese ndaj ozonit në temperatura të ftohta.

Deri në vitin 2020: 17% do të kishte shkuar në mbarë botën dhe një formë e ngjashme e vrimës së ozonit mbi Arktikun. Nga 2040 70% do të zhdukeshin. Deri në vitin 2050, tropikët humbin plotësisht shtresën e ozonit. Dhe në vitin 2065 ne jemi të dënuar!

Nivelet e rrezatimit UV në sipërfaqen e Tokës dyfishohen, gjë që ndez të gjitha llojet e problemeve.

Për fat të mirë, asnjë nga këto nuk ndodhi. Kjo për shkak se shkencëtarët anembanë botës u bashkuan së bashku. Protokolli i Montrealit u nënshkrua në fuqi në vitin 1987, duke ulur prodhimin e CFC të dëmshme. /Lajmi.net/