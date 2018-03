SHBA “do të dënojë këdo që është fajtor” për helmimin e Skripalit

Duke folur për gazetarët në Uashington, Trump tha se do të flasë me kryeministren britanike, Theresa May, për helmimin me agjent nervor të Skripalit dhe vajzës së tij Yulia, në qytetin Sallsbëri, më 4 mars.

“Më duket se është Rusia, në bazë të provave që kanë ato”, tha Trump, duke iu referuar autoriteteve britanike.

“Sapo t’i kemi faktet dhe nëse pajtohemi me to, do të dënojmë Rusinë ose këdo që të jetë përgjegjës”, tha Trump.

Autoritetet britanike thonë se sulmi kundër Skripalit ka qenë i qëllimshëm dhe se për kryerjen e tij është përdorur një agjent nervor shumë toksik, i cili është zhvilluar në Rusi.