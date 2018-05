Samsung vazhdon të tallet me iPhone përsëri

Prodhuesi i telefonave të smartphonave në Korenë e Jugut vazhdon talljen e saj mbi performancën e dobët të iPhone.

Muaj pasi u bë e ditur se Apple me qëllim e prishi performancën e iPhone-ve të saj , Samsung bën shaka me të në një TV reklamë. Në vend televizive mund të shihet si një përdorues i iPhone është mërzitur vazhdimisht nga smartphone i tyre Apple sepse pajisja duket e ngadaltë. Në të njëjtën kohë mund të shihet një përdorues Samsung, i cili është plotësisht i kënaqur me Galaxy S9 të tij.

Kur përdoruesi i iPhone hyn në një dyqan Apple, përfaqësuesi i tregon asaj se kjo është një veçori që ngadalëson performancën për shkak të baterisë së ulët. Meqenëse nuk mund të bësh asgjë, përveçse për të blerë një iPhone të ri aktual , këshillon punonjësin e Apple. /Lajmi.net/