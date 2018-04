Qeveria e re në Itali, një mision i pamundur

Sipas mediave italiane, lideri i Lëvizjes 5 Yjet, Luigi Di Maio u dha ka dhënë afat deri të hënën diskutimeve me qendrën e djathtë, që drejtohet nga Lega Nord. Pas kësaj, ai nuk përjashton mundësinë që të nisin bisedimet për një koalicion me PD-në.

Një koalicion me 4 Yjet dhe qendrën e djathtë është mirëpritur nga Matteo Salvini, por Di Maio ka një kusht që vetë kreu i Lega Nord vështirë se mund ta realizojë. Kushti i 5 Yjeve është një koalicion, por pa Berlusconin, sikur të mos mjaftonin ndasitë e tjera që kanë në program.

Nga ana e tij, Matteo Salvini përjashton një koalicion me Partinë Demokratike.

“Berlusconi mendon për një qeveri me votat e PD? Edhe Di Maio e mendon një gjë të tillë? Unë them jo! Do të ishte një tradhti ndaj votës së italianëve. Duhet të ndërtojmë dhe jo të shkatërrojmë, përndryshe do të na mbërrijë qeveria e radhës e imponuar nga Europa. Asnjë përzierje me të majtën”, shkruan ai në rrjetet sociale.