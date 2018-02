Nesër një asteroid do të fluturojë pranë Tokës

Megjithatë, nuk ka rrezik për tokën, trupi qiellor mbetet të paktën 4.2 milion kilometra nga sipërfaqja e tokës.

Të dielën, një asteroid do të fluturojë afër tokës, relativisht afër. Trupi qiellor i quajtur “2002 AJ129” thuhet të fluturojë përtej Tokës në orën 22.30, rreth 4.2 milion kilometra larg, sipas agjencisë amerikane të hapësirës NASA. Kjo është rreth dhjetë herë distancën midis tokës dhe hënës, transmeton lajmi.net.

Nuk ka rrezik

Nuk ka asnjë rrezik për planetin tonë, tha NASA vetëm dy javë më parë. “Ne kemi qenë duke vëzhguar këtë asteroid për më shumë se 14 vjet dhe e dimë orbitën e saj shumë mirë”, tha studiuesi i NASA Paul Chodas. “Llogaritjet tona thonë se nuk ka asnjë shans në të gjitha që” 2002 AJ129 “do të përplasen me Tokën më 4 shkurt, ose në çdo kohë tjetër në 100 vitet e ardhshme”.

Me një diametër rreth një kilometër, asteroidi është në madhësi të mesme, sipas NASA-s. Ai do të kalojë tokën me një shpejtësi relativisht të lartë rreth 34 kilometra në sekondë (122,400 kilometra në orë). /Lajmi.net/