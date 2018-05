Ndërtimi i xhamisë qendrore nis pas ramazanit

Ky projekt do të kushtojë miliona euro dhe do të financohet nga Turqia. Sipas Bajgorës, asnjë ndikim politik nuk do të ketë pas këtij donacioni të madh.

Në emisionin e përjavshëm në RTK “Intervista me Blerimin”, Bajgora ka folur edhe për kritikat e bëra në raportin e SHBA-së për liritë fetare në Kosovë, ku komuniteti protestant është ankuar se Bashkësia Islame nuk po lejon që të vendoset kryqi në varrezat e Prishtinës. Kryeimami i mohoi këto akuza duke theksuar se është komuna e Prishtinës, që menaxhon varrezat e kryeqytetit.

Në intervistën e javës në televizionin publik, Sabri Bajgora, ka folur edhe për ligjëratat që do të mbajnë në burgjet e Kosovës, imamët e përzgjedhur. Gjithashtu, ai ka komentuar edhe lirimin e imamëve të akuzuar, duke u shprehur se ka pritur që të ketë një kërkimfalje publike, pas përfundimit të këtyre proceseve gjyqësore. Megjithatë, Bajgora, e ka pranuar se ka imamë që devijojnë nga funksionet e tyre në Bashkësinë Islame dhe ndaj tyre janë marrë masa konkrete ndëshkuese.