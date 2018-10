Lumi B tregon si i propozoi gruas së tij Mirandës

Reperi Lumi B në intervistën e fundit ka folur për karrierën muzikore dhe jetën private.

Gjatë intervistës së fundit për ‘NIN’, reperi Lumi B ka treguar qe sa vite është bashkë me gruan e tij Mirandën dhe se si i ka propozuar asaj, shkruan lajmi.net

‘’ Moti jom me Mirandën prej kur i kom pas 21 vjet. U patëm përla diçka i kom thanë nëse kthehum kena me u martu. Kur jena kthy i kom thanë boll mo me qesi tripa une të du ti më don’’, ishin fjalët e tij.

Duhet kujtuar se Lumi dhe Miranda konsiderohen si një çift shumë simpatik dhe shembull mjaft i mirë.

Nga martesa e tyre dyshja kanë një djalë me emrin Blini i cili ua ka kompletuar dashurinë që kanë ndjerë prej vitesh për njëri-tjetrin./Lajmi.net/