Kurti thotë se partia e Shpend Ahmetit nuk do ta kalojë as pragun zgjedhor

Lideri i Vetëvendosjes, Albin Kurti, ka folur për partinë e Shpend Ahmetit, PSD, në për të cilën ai ka thënë se në zgjedhje nuk do t'i marrë as 2 për qind.

Kurti, në një intervistë për portalin serb “Istinomer,” ka thënë se “Thaçi është i vetmuar, nuk e ka përkrahjen e popullit, sikur që nuk e ka as mandatin e Kuvendit për çfarëdo negociatash. Thaçi e ka humbur edhe kredibilitetin edhe autoritetin.”

“… Në gjithë karrierën e tij, Thaçi sot është në nivelin më të ulët, kur është fjala për përkrahjen qytetare, për çka flasin matjet në opinionin publik. Është paradoksale, mirëpo pika më e fortë e këtij presidenti të dobët është pikërisht kryeministri i dobët. Shërbimi më i madh që Haradinaj sot mund t’i bëj vendit është të dalë nga koalicioni qeveritar, me çka do të shkaktonte zgjedhje të reja. Një akt i tillë do ta delegjitimonte komplet Thaçin, i cili përveç asaj që është i korruptuar, në të njejtën kohë është i shantazhuar. Në këtë kuptim ai ka hall fatin e tij, jo fatin e Kosovës”, tha ai.