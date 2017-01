Krisje e re! Kylie tradhton shoqen e saj Bella Hadid

Kylie Jenner ka ‘tradhtuar’ shoqen e saj Bella Hadid.

Kjo se, ajo ka festuar me ish-in e supermodeles, këngëtarin The Weeknd shkruan lajmi.net

Kylie dhe i dashuri i saj Tyga ishin në klubin e natës Carbone në Neë York, dhe ata kishin një të ftuar special, 26 vjeçarin Abel Tesfaye (The Weeknd).

E problemi qëndron në faktin se Kylie është shoqe shumë e mirë me Bella, e cila ka qenë ish e dashura e The Weeknd, dhe me siguri kjo nuk do t’i pëlqejë aspak modeles 19 vjeçare. Sepse në fund të fund është si një tradhëti mes shoqesh. /Lajmi.net/