Khabib zbulon skandalin e madh që e përgatiti UFC-ja me McGregorin

Khabib Nurmagomedov ka bërë një deklaratë befasuese.

Khabib Nurmagomedov ka thënë se sulmin që ai shkaktoi Conor McGregor ndaj autobusit të tij, e planifikoi UFC-ja.

Boksieri rus ka thënë se e gjithë ajo duke si e planifikuar.

“Unë gjithnjë lëviz me ekipin tim, por atë ditë më detyruan që të lëvizja i vetëm dhe me luftëtarët e tjerë të atij eventi. Unë isha vetëm me një mikun tim dhe menaxherin”, ka thënë Kahbib, përcjell “lajmi.net”.

“Si është e mundur që Conor arriti të shkojë deri tek autobusi me një grup prej 20 personash? Si e dinte Conor që ne do të lëviznim me autobus pikërisht në ato momente? Unë doja të zbrisja dhe të dueloja në parking me Conor, por nuk më lanë, ka dëshmitarë për këtë”.

“Unë mendoj se ai sulm ishte i sajuar që më parë dhe se e përfshirë në këtë çështje është edhe UFC-ja”, ka përfunduar Khabib. /Lajmi.net/