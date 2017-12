Këto janë temat më të kërkuara në Google për vitin 2017

Domeni më i njohur i internetit publikoi bilancin e vet për vitin 2017, temat më të njohura janë uragani Irma e ndjekur nga dy smartfonët e Apple-it. Më pas vijnë personazhet më popullore, njëri për anën e tij negative, Matt Lauer një nga të famshmit e akuzuar për përdhunim dhe abuzime seksuale në SHBA dhe tjetra është Meghan Markle, e fejuara e princit Herri.

Fushat: 1) Uragani Irma 2) iPhone 8 3) iPhone X 4) Matt Lauer 5) Meghan Markle 6) 13 Reasons Why 7) Tom Petty 8) Fidget Spinner 9) Chester Bennington 10) Ekipi kombëtar i kriketit të Indisë

Listimi i personave varion që nga të akuzuarit për abuzime, Matt Lauer deri tek Harvey Weinstein, Meghan Markle e dyta, ndërsa Melania Trump renditet e shtata dhe Floyd Mayweather në vendin e tetë, sportisti më i pëlqyer.

Persona: 1) Matt Lauer 2) Meghan Markle 3) Nadia Toffa 4) Harvey Weinstein 5) Kevin Spacey 6) Gal Gadot 7) Melania Trump 8) Floyd Mayweather 9) Michael Flynn 10) Philippe Coutinho

Përveç uraganëve, boomi i bitcoin-it tërhoqi vëmendjen e lajmeve së bashku me sulmin në një festival në Las Vegas, pjesërisht politika, Korea e Veriut është më e kërkuara.

Lajme: 1) Uragani Irma 2) Bitcoin 3) Sulmi i Las Vegasit 4) Korea e Veriut

5) Eklipsi diellor 6) Uragani Harvey 7) Manchester (sulmi në koncertin e Ariana Grande-s) 8) Uragani Jose 9) Uragani Maria 10) Gjirafa April

Fejesa e Meghan Markle me princin Herri e nxori në vend të parë të listës së aktorëve duke zëvendësuar Kevin Spacey.

– Aktorë: 1) Meghan Markle 2) Kevin Spacey 3) Gal Gadot 4) Louis C.K.

5) Bill Skarsgård 6) Millie Bobby Brown 7) Tom Holland 8) Kaley Cuoco

9) Saoirse Ronan

– Teknologjia: 1) iPhone 8 2) iPhone X 3) Nintendo Switch 4) Samsung Galaxy S8 5) Xbox One X 6) Nokia 3310 7) Razer Phone 8) Oppo F5

9) OnePlus 5 10) Nokia 6

Zgjedhjet: 1) Francë 2) Gjermani 3) Mbretëri e Bashkuar 4) Uttar Pradesh

5) Zgjedhje në Gjeorgji 6) Zgjedhje në Montana 7) Zgjedhje në British Columbia 8) BMC 9) Zgjedhje rajonale në Sicili 10) Hollandë

Ngjarje sportive: 1) Wimbledon 2) Super Bowl 3) Mayweather vs McGregor

4) Tour de France 5) Botërori i bejbollit 6) Australian Open 7) US Open 8) Kupa e konfederatës së FIFA-s 9) Playoffs i NBA 10) UEFA Champions League

Vdekjet: 1) Tom Petty 2) Chester Bennington 3) Chris Cornell 4) Bill Paxton

5) Hugh Hefner 6) Aaron Hernandez 7) Lil Peep 8) Mao Kobayashi 9) Charlie Murphy 10) David Cassidy

Seriale dhe shows të TV 1) Stranger Things 2) 13 Reasons Why 3) Big Brother Brasil 4) Game of Thrones 5) Iron Fist 6) Bigg Boss 7) Riverdale 8) American Gods 9) The Kapil Sharma Show 10) Mindhunter

Receta: 1) Gjoks pule 2) Mish i grirë 3) Poğaça tarifi (bukë turke) 4) Tost francez 5) Kek tarifi (tortë) 6) Kofshë derri 7) Spagheti me kungull 8) sallatë me lakër 9) Pesto 10) 餃子 レシピ (brumë për ushqim japonez) / Bota.al