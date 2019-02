Këto do të jenë temperaturat për ditën e sotme

Në fundjavë mot kryesisht me diell, temperaturat në rritje. Në fillim të javës mot pranveror.

15.02.2019 – Anticikloni që shtrihet përgjatë Mesdheut dhe Europës qëndrore, gradualisht do të shtrihet edhe mbi vendin tonë, që do të sjellë përmirësim të motit, me kthjellime dhe intervale të gjata me diell, derisa nga Mesdheu depërtimi i rrymave të ngrohta ajrore do të sjellë rritje graduale të temperaturave ndjeshëm mbi vlera mesatare.

Në ditët e ardhshme, nën kushtet e fushave të presionit të lartë, që do të sjellin kthjellime dhe diell, nuk parashihet qarkullim i mjaftueshëm ajror, derisa vlerat e cilësisë së ajrit kryesisht do të luhaten rreth vlerave normale, mirëpo kohëpaskohe orëve të mbrëmjes mund të rriten edhe në të pashëndetshme.

16.02-17.02 – Kryesisht kthjellët dhe me diell. Në mëngjes ngrica.

18.02-19.02 – Mot i butë, i kthjellët dhe me diell.

20.02 – Mot i butë, kryesisht i kthjellët dhe me diell.

Temperaturat e ajrit do të shënojnë rritje të ndjeshme mbi vlera mesatare. Minimalet do të luhaten nga -4C deri në 0C, e ato maksimale nga 8C deri 13C.

Do të fryj erë e lehtë dhe mesatare nga veriu 1-5m/s.

Shtypja atmosferike do të rritet mbi vlera normale dhe do të mbetet e lartë. /Lajmi.net/