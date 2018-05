Hoti pas tryezës së përbashkët: Zgjedhjet e reja janë të paevitueshme

Shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti është deklaruar pas mbajtjes së tryezës së dytë të përbashkët të partive politike.

Hoti shkruan në Facebook se përkundër që ekziston vullneti politik tek të gjitha partitë për arritjen e një koncenzusi, zgjedhjet e reja në vend janë të paevitueshme.

Ky është postimi i plotë i Hotit:

“Sot u mbajt tryeza e dyte e partive politike, te cilat tryeza jane nisur nga LDK-ja per te nxjerre vendin nga kriza institucionale.

Ekziston vullneti politik tek te gjitha partite, perfshire partite e koalicionit qeverises, qe te arrihet koncenzus per adresimin e temave te rendesise nacionale.

Por, koalicioni qeverises nuk e ka shumicen e nevojshme parlamentare per te marre vendimet me te thjeshta.

Nuk mund te lejojme qe vendi te udhehiqet nga pakica parlamentare, sepse eshte kunder rregullave te demokracise.

Zgjedhjet e reja jane te pa evitueshme. Duhet te dakordohemi per daten e zgjedhjeve dhe deri atehere ne duhet te punojme se bashku per te adresuar ceshtjet e rendesise nacionale.

Sa me shume qe zgjatet kjo krize institucionale me qeveri te pakices, demet per demokracine tone te re dhe shoqerine e ekonomine e Kosoves jane me te medha”./Lajmi.net/