Hiperloopi i parë vjen në Indi

Hyerloop Transport Technologies (HTT) nënshkroi një kontratë me Indinë të mërkurën për të lidhur dy qytete në një hyperloop.

Bordi i Zhvillimit Ekonomik të Andhra Pradesh (APEDB) dhe HTT kanë nënshkruar një “Memorandum Mirëkuptimi”, sipas një njoftimi për shtyp.

Rruga e propozuar është lidhja e qendrave të qytetit të Vijaywada dhe Amaravati. Aktualisht, udhëtimi zgjat më shumë se një orë, me Hyperloop të jetë një makinë gjashtë minuta. Do të financohet me modelin e Partneritetit

Publiko Privat (PPP) dhe investitorëve privatë.

Së pari, duhet të hartohet një studim i fizibilitetit, të analizohet mjedisi dhe rruga më e mirë për t'u diskutuar me të gjithë aktorët. Pas gjashtë muajve "Faza 2" do të fillojë: ndërtimi i hiperloopit të parë në Indi.