Haradinaj: Masakra e Reçakut, shënoi momentin vendimtar të kthesës në luftën për liri dhe pavarësi

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka bërë homazhe tek Kompleksi Përkujtimor në Reçak.

Haradinaj ka thënë se masakra e Reçakut tronditi ndjenjat e botës demokratike dhe mobilizoi Perëndimin, që me forcë ta ndalte shfarosjen e një populli të tërë, përcjell lajmi.net.

Kryeministri ka theksuar se përjetë do të kujtohen të gjithë martirët, dëshmorët dhe heronjtë, që me flijimin e tyre u bënë gurthemel i lirisë sonë.

Dy dekada më parë, një akt çnjerëzor tronditi ndjenjat e botës demokratike dhe mobilizoi Perëndimin, që me forcë ta ndalte shfarosjen e një populli të tërë.

Masakra e Reçakut, dëshmia e krimit gjenocidal në Kosovë, shënoi momentin vendimtar të kthesës në luftën dhe përpjekjet tona për liri dhe pavarësi.

Sot, në nderim të dëshmorëve e martirëve kam bërë homazhe në Kompleksin Përkujtimor në Reçak. Me pietet dhe respektin më të thellë, përjetë do t’i kujtojmë të gjithë martirët, dëshmorët dhe heronjtë, që me flijimin e tyre u bënë gurthemel i lirisë sonë. /Lajmi.net/