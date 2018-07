Haradinaj feston ditëlindjen në bjeshkë, Anita me këto fjalë e uron ‘komandantin’ /FOTO

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj sot feston ditëlindjen e 50-të. Ai ka zgjedhur bjeshkën e Gllogjanit, Shtedimin, që ta festojë gjysmë shekulli jetë.

Haradinaj në Shtedim është parë bashkë me familjen e ngushtë, mirëpo aty kanë shkuar edhe një numër i madh i bashkëpunëtorëve dhe kolegëve të tij partiakë dhe qeveritar, shkruan lajmi.net.

“Ne bjeshket e Gllogjanit ne Shtedim e sfiduam sot forcen, moshen dhe dashurine!!! Ne nder te Ditelindjes dhe ne respekt te 15 vjetorit te marteses jemi ngjit me ecje per 3 ore! Gezuar, se kogja n’forme per 50 vjec Komandant”, ka shkruar bashkëshortja e Haradinaj, Anita, në Facebook. /Lajmi.net/