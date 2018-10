Ernest Zymberi bëhet baba për herë të parë

Ernest Zymberi apo siç njihet për publikun "Llukmani" tek seriali vendor "O sa mirë" u bë baba për herë të parë.

Ernesti dhe Albulena Rexhepi u bënë prindër të një vajze të cilët e pagëzuan me emrin, Mara, shkruan lajmi net.

Me anë të një postimi të publikuar në Instagram, Ernesti jep lajmin e gëzueshëm për të gjithë fansat e tij.

“Lena edhe une sapo u beme prind. Ka kohe qe e imagjinojme kete ndjenje. Ka kohe qe enderrojme kete moment. Fale Zotit po e perjetojme kete dhurate. Mara Zymberi lindi sot, bashke me te rilindem edhe ne me nje dashni te re ne mesin tone. Bota eshte e vogel e fjalet jane te pakta per ta pershkru kete ndjenje… Faleminderit Klinikes Amerikane dhe stafit te jashtzakonshem. Faleminderit Dr.Fitnete Nuraj per kujdesin e vazhdueshem dhe miresjelljen, ka shkruar aktori në postimin e publikuar.

Vlen të ceket se Ernesti dhe Lena kurorëzuan dashurinë e tyre me martesë verën e kaluar. /Lajmi.net/