Elhaida Dani realizon cover me këngën e Florit ”Plas”

E kam lejuar veten të këndoj atë këngë që e kam dashuruar me dëgjim të parë… Atë këngë që nuk e dija që mungonte në jetën time… Atë këngë që do kisha dashur shumë ta kisha shkruar vetë ! Ky cover është një dhurate për @iamflorimumajesi dhe për muzikën që na ka dhuruar në gjithë këto vite ! Faleminderit Flori , uroj ta pëlqesh këtë version të këngës tënde. Linku eshte ne Bio ! Uroj ta pëlqeni të gjithë ju. #plas #kengamagjike2018