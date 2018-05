Ekspertët i konsiderojnë hakerat e Koresë së Veriut si më të mirët në botë

Koreja e Veriut dërgon hakerat jashtë vendit për të sulmuar bankat dhe shkëmbimet kriptoze nëpër botë. Familjet e tyre marrin privilegje të mëdha.

Në një raport të detajuar GlobalPost i është dedikuar skenës koreane të Koresë së Veriut. Sipas disa ekspertëve, përfshirë këshilltarët e Shërbimit Informativ të Koresë së Jugut , kriminelët kibernetikë nga vendi i izoluar janë ndër më të mirat në botë.

Kur është fjala për shtetet me hakera të fortë, shumica e njerëzve do të thonë: Amerika është numër një, Rusia numri dy, Kina numër tre dhe kështu me radhë, por realizon dikush tjeter ka shtetet me hakerët më të fortë në botë, Koreja e Veriut.

Në vitet e fundit, hakerat e Koresë së Veriut thuhet se sulmuan mbi 100 banka dhe shkëmbime kriptoze në mbi 30 vende, duke marrë mbi 650 milionë dollarë. Për këtë shtet, kjo paraqet një burim të rëndësishëm të ardhurash.