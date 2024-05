Nesër mblidhet Këshilli Ministror për Integrim Evropian Kurti bashkë me Bislimin dhe ministat e udhëheqësit e institucioneve dhe dikastereve relevante nesër do të marrin pjesë në mbledhjen e VI’të të Këshillit Ministror për Integrim Evropian, ku do të diskutohet për përgatitjet në kuadër të Planit të Rritjes së BE’së për Ballkanin Perëndimor dhe reformat kyçe të Programit Kombëtar për Integrim Evropian 2024-2028.…