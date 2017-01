E tepron Juventusi me klauzolën që i vendos Dybalas

Juventusi e ka gati planin për të ardhmen e Paulo Dybalas.

Ylli argjentinas pritet që së shpejti të nënshkruajë kontratë të re me Juventusin deri në vitin 2021, të cilës do t’i vihet edhe një klauzolë e “çmendur”.

Me kontratën e re Dybala do të bëhet ndër futbollistët më të paguar te Juventusi, ndërsa klauzola për largimin e tij do të jetë hiq më e vogël që 200 milionë euro, përcjell lajmi.net.

Për Dybalan që konsiderohej si pasues i Messit, interesim po shprehin Real Madridi dhe Barcelona.

