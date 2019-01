E dhimbshme, Naim Abazi humb një person shumë të dashur

Këngëtari dhe prezantuesi i njohur, Naim Abazi ka humbur një person shumë të dashur.

Këtë e bëri të ditur me anë të një postimi të ndarë me ndjekësit në rrjetin social, Facebook teksa thotë disa fjalë prekëse, shkruan lajmi.net.

“Po ti ke qene komandanti shpirteror yni , ajo zonja qe flet qarte dhe sakt ! E tani si te te mos kemi ! Do na mungosh per jete ! Do te te kujtojme perhere ! Ishe dhe do mbetesh perhere shembelltyra me e mire e nje motre , nene , halle e nje mbretereshe me emer NËNË! Jemi merzite shumê ! Zoti na ndihmofte !Prehu ne paqe halla ime”, shkruan Abazi. /Lajmi.net/