Danjeli dhe Fotini zbulojnë çfarë kanë bërë me 100 milionët e Big Brother (Foto)

Ata janë fituesit e dicionit të 9-të Big Brother Albania.

U tha se Danjeli dhe Fotinia nuk i kishin marrë ende paratë e fitores së çmimit të madh.

Por me sa duket produksioni ka kryer pagesën dhe ata janë duke i investuar ato.

Në një foto të Danjelit shkruan “Biznesi është bisnes’- teksa duket jashtë një lokali dhe flet në telefon, shkruan Express.

Nga këto pamje duket se Danjeli dhe Fotinia nuk po i shpenzojnë pa plan paratë e fituara.

Ata kishin paralajmëruar se nëse do të ishin fituesit do të hapnin një biznes dhe do të siguronin një shtëpi pasi ata janë nëj çift i sapo martuar.