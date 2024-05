Szunyog takon Haxhiun: Sundimi i ligjit, fushë kyçe në rrugën e Kosovës drejt BE-së

Gjatë këtij takimi, u diskutua bashkëpunimi i Kosovës me BE-në në fushën e sundimit të ligjit.

Szunyog, tha se kjo është një fushë kyçe në rrugën e Kosovës drejt BE-së.

“Theksoi nevojën që Kosova të shtojë përpjekjet e saj për reforma, veçanërisht në dritën e përgatitjes së Raportit të ardhshëm Vjetor”, ka shkruar ai në X.

Discussed with Justice Minister @albulenahaxhiu_ the cooperation btw @EUKosovo & #Kosovo in the field of rule of law, a key area in Kosovo’s EU path. Stressed the need for Kosovo to step up its reform efforts, particularly in light of the preparation of the next Annual Report. pic.twitter.com/vkvanrzoee

