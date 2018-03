Cilën pemë e zgjedh? Zbulon për juve…

Askush nuk mund ta mohojë se ndërsa teknologjia po ndërhyn gjithnjë e më shumë në jetën tonë, ne po humbim me shpejtësi kontaktin me natyrën.

Sa shpesh qëndroni në shtëpi dhe shikoni një film në Netflix ose shpenzoni orë të tëra në Instagram në vend të një shëtitje në pyll ose të një udhëtimi në det apo liqen?

Hulumtimet kanë zbuluar se të shpenzosh kohë në natyrë është e mjaftueshme për të përmirësuar shëndetin, lumturinë dhe mirëqenien psikologjike. Ne kemi një lidhje të fortë me kafshët dhe bimët. Psikologët kanë përdorur këtë lidhje për të zbuluar pjesë të fshehura të personaliteteve tona.

Shikoni pemët lart dhe zgjidhni atë që ju tërheq më shumë. Pasatj shkoni poshtë dhe gjeni se çfarë thotë për ju!

Romantik

Njerëzit që janë tërhequr nga kjo pemë kanë një pamje shumë romantike të botës. Ata janë optimistë që besojnë në ndërveprimin me botën, me dashuri dhe kujdes.

Ata shpesh preferojnë marrëdhënie serioze dhe jo të qenurit të vetëm.

Ndonjëherë ato gjithashtu mund të verbohen nga dashuria, çka mund t’i çojë në shfrytëzim.

Krijues

Njerëzit që zgjedhin këtë pemë janë tipe krijuese. Megjithatë, kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se ata kanë prirje artistike apo muzikore.

Njerëzit që bien në këtë kategori mund të përdorin gjithashtu kreativitetin e tyre në mënyra të tjera, si shkenca apo biznesi.

Ata janë mendimtarë të mëdhenj dhe janë në gjendje të gjejnë zgjidhje unike për problemet që të tjerët nuk mund të shohin.

Keni figurë prindërore

Njerëzit të cilët janë të tërhequr nga kjo pemë janë njerëz të kujdesshëm dhe përkrahës të cilët shpesh marrin rolin e nënës ose të babait. Për këtë arsye, ata shpesh janë shumë të mirë me fëmijët ose kafshët.

Prandaj miqtë e tyre gjithmonë i shikojnë ata për rehati ose një shpatull për të qarë. Ata kujdesen, ata duan të marrin rolin e një psikologu, infermieri ose asistenti.

Të ndershëm

Njerëzit të cilët janë të tërhequr nga kjo pemë nuk kanë frikë të thonë atë që kalon në mendjen e tyre. Ata janë njerëz të thjeshtë që nuk luajnë, por preferojnë të arrijnë shpejt.

Miqtë e dinë se tek ata mund të mbështeten. Pasi japin mendime të ndershme, edhe nëse nuk është ajo që miqtë e tyre do të donin të dëgjonin. Këta njerëz ndonjëherë mund të gabojnë për të qenë të pasjellshëm, edhe nëse ky nuk është qëllimi i tyre.

Ata vetëm duan t’i thonë gjërat ashtu siç janë.

Energjik

Njerëzit që zgjedhin këtë pemë kanë tendencë të kenë nivele të larta energjie. Ata janë mjaft të shoqërueshëm dhe social dhe gëzojnë të bëjnë një sërë aktivitetesh.

Zakonisht nuk do t’i gjeni këta njerëz të ulur pa bërë asgjë. Në vend të kësaj, ata preferojnë të jenë aktivë, nëse kjo do të thotë të bësh një lloj aktiviteti fizik ose të kërkosh stimulim mendor.

Kapriçioz

Njerëzit që zgjedhin këtë pemë kanë tendencë të jenë të çuditshëm dhe të gjallë. Ata kanë një ndjenjë fëmijërore e për këtë njerëzit i duan.

Ata e shohin botën me habi dhe çudi dhe shumë njerëz e gjejnë këtë tërheqëse. Megjithatë, tendencat e tyre ekstravagante nganjëherë i bëjnë ata të jenë disi naivë, duke i lënë tepër të sigurtë për të mirën e tyre.

Të besueshëm

Njerëzit që zgjedhin këtë pemë janë ato tek të cilët gjithmonë mund të mbështeteni. Ata janë njerëz që mbeten besnikë ndaj fjalëve të tyre dhe i mbajnë fjalët e tyre.

Përtej kësaj, ata shpesh janë të lumtur të shkojnë përtej asaj që pritet prej tyre. Ata nuk shqetësohen për t’i kushtuar përpjekje shtesë dikujt që u intereson.

Në këtë mënyrë, ata janë të mirë në krijimin dhe mbajtjen e miqësive të ngurta.

Unik

Njerëzit që zgjedhin këtë pemë nuk kanë frikë të qëndrojnë në turmë. Nuk janë ata që ndjekin trendet.

Në vend të kësaj, ata jetojnë sipas rregullave të tyre, pavarësisht se çfarë mund të mendojnë të tjerët.

Ata gëzojnë të qenurit unik si në mendime ashtu edhe në pamjen dhe gjithmonë janë autentikë dhe të sinqertë në qasjen e tyre ndaj njerëzve të tjerë dhe përvojave të tyre.

Të duruar

Njerëzit që zgjedhin këtë pemë janë shpesh qenie të durueshme. Ata nuk lejojnë që situata ose njerëz të vijnë tek ata, por më tepër ata ndjekin rrjedhën e jetës.

Ata e kuptojnë se çdo gjë ka një kohë dhe një vend, prandaj ata i afrohen situatave të vështira me një ndjenjë të qetësisë.

Duhet shumë për të dëmtuar njerëzit që bien në këtë kategori sepse karakterizohen nga lehtësia që sjellin në çdo situatë.