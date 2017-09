Berishës nuk i pëlqeu kjo që bëri Panucci

Etrit Berisha ka qenë i sinqertë në deklaratat e tij pas barazimit me Maqedoninë.

Etrit Berisha ka lënë të kuptohet se Shqipëria e hedhur në fushë në pjesën e parë nuk kishte funksionuar dhe se vetëm pasi u ndryshua skema e lojës, ajo filloi të luante përsëri.

Pas ndeshjes, ai tha për TVSH se kuqezinjtë kishin filluar të funksionin siç duhej vetëm pasi në fushë hynë Basha dhe Memushaj, duke u kthyer me rreshtimin e përdorur në periudhën e De Biazit.

“Të them të drejtën ishte një pjesë e parë jo e mirë, por me ndërrimin e Bashës dhe Memushajt, ka ndryshuar loja jonë dhe filluam të kemi epërsi numerike në mesfushë ndaj erdhën shanset. Si pasojë erdhi goli, që ishte i merituar në pjesën e dytë. Pastaj ishim duke udhëhequr dhe duhej të mbroheshim, por erdhi penalltia që dua ta shoh, se ishte e dyshimte. Nuk e di, edhe pse fola me gjyqtarin, nuk ndryshoi gjë.

Mund të them se pasi barazuan, morën forcë dhe deshën ta fitonin ndeshjen, por ne u munduam me të gjitha forcat ta mbronim të paktën rezultatin se një pikë është e vlefshme në këtë moment dhe u munduam që të krijonim mundësi kundërsulmi, por nuk ia arritëm”.

“Mund të themi që në pjesën e dytë, Alioski ndërroi krahun dhe kishte mundësi më të mira të rrezikonte portën. Ata kanë lojtarë shumë të mirë edhe në pankinë, kush hyri kontribuoi për ekipin dhe u munduam që të mbronim rezultatin, të ishim kompakt në mbrojtje. Por ai vendim i gjyqtarit, apo një moment i diskutueshëm, vendosi barazimin. Përndryshe ne ishim kompakt në mbrojtje dhe i bënim ballë me jo shumë vështirësi”.

“Për mua është ndjenjë e mirë, kur kam topa për të mbrojtur, kur kam shanse para portës. Është shumë më mirë kjo ndeshje se si ndaj Lihtenshtejnit. Do të mundohemi ta përgatisim ku dihet edhe mundësia se sa kemi kapacitet për të luajtur me ekipet e mëdha sidomos jashtë. Me siguri do të mundohem të jap gjithçka për të bërë më të mirën”.