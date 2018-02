Barbana përkujton Ergin: Mungesën tënde nuk e mbush as bota!

Kanë kaluar shumë muaj nga vdekja e vëllait të saj.

Por, këngëtarja Barbana Dini çdo ditë e më shumë po e ndjenë mungesën e vëllait të saj Ergit, shkruan lajmi.net

Ajo në rrjetet sociale ka hedhur një fotografi të vëllait, të cilës ia ka lënë një shkrim përlotës.

““Nje pjese e imja iku bashke me ty,per te mos u kthyer me kurre…Mungesen tende nuk e mbush as gjithe bota!” janë fjalët e këngëtares lënë fotos.

Kujtojmë që Ergi ndërroi jetë në kryeqytetin shqiptar si pasojë e një aksidenti!/Lajmi.net/