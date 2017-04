Arrestohet i dyshuari për sulmin ndaj Dortmundit, të gjithë të befasuar se për kë bëhet fjalë (FOTO)

Policia e Gjermanisë ka konfirmuar se ka arrestuar personin e dyshuar për sulm me bombë ndaj autobusit të Borussia Dortmundit, me 11 prill, para ndeshjes me Monacon.

I dyshuari është një 28 vjeçar edhe është gjermano – rus.

Thuhet se personi në fjalë nuk ka të bëjë asgjë me terrorizmin. /Lajmi.net/

