​Mot i ftohtë dhe me vranësira

Pas motit të butë që mbizotëroi në fundjavë, me temperatura maksimale që vende-vende arritën edhe në 13C deri 15C, në fillim të javës pritet të depërtojë nga veriu i kontinentit, një front i ftohtë që do të sjellë vranësira, erëra të fuqishme dhe të reshura.

Në pjesën e dytë të javës fushat e presionit të lartë që do të shtrihen mbi rajon, do të kushtëzojnë mot më stabil me kthjellime, por me ngrica në orët e mëngjesit.