Zyrtari policor plagosi nënën e tij në Prishtinë, ende s’dihet si ndodhi ngjarja Të shtëna me armë zjarri u dëgjuan sot në rrugën “Mukadeze Lika-Muhaxheri” në Prishtinë. Si shkak i këtyre të shtënave e plagosur mbeti një grua. E nga informacionet e para në lidhje me këtë rast raportohet se i përfshirë në këtë vepër është një zyrtar policor. Madje thuhet se zyrtari policor ka shtënë me armë…