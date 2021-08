ZYRTARE: Uruguaji publikon listën e të ftuarve për ndeshjet e ardhshme në “Katar 2022”

Uruguaji ka bërë të ditur listën e futbollistëve të ftuar për tri duelet që i luan në muajin shtator, transmeton lajmi.net.

Kombëtarja e Uruguajit do të përballet me Perunë më 3 shtator, më pas me Bolivinë më 6 shtator dhe Ekuadorin më 10 shtator.

Në përzgjedhjen e trajnerit Oscar Tabarez bëjnë pjesë yje si: Luis Suarez, Edinson Cavani, Federico Valverde.

Lista e plotë e 26 futbollistëve të ftuar. /Lajmi.net/

✅ | OFFICIAL | Ronald Araújo has been called up by Uruguayan NT to play in the South American qualifiers. #URU 🇺🇾 pic.twitter.com/fLweXmJUmW

