Dënohet me 17 vjet burgim braziliani i përfshirë në trazirat e janarit 2023 dhe që vodhi topin e nënshkruar nga Neymar Një ngjarje e pazakontë që lidhet me futbollin dhe politikën në Brazil ka përfunduar me një dënim të rëndë: Nelson Ribeiro Fonseca Junior, 34 vjeç, është dënuar me 17 vjet burg nga Gjykata Supreme e Brazilit për përfshirjen e tij në trazirat e 8 janarit 2023, përfshirë edhe vjedhjen e një topi futbolli me autografin…