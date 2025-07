Zyrtare: Valon Behrami rikthehet te Watford si ndihmës i Drejtorit Sportiv

Ish-mesfushori i njohur i Watfordit, Valon Behrami, është rikthyer në klubin anglez në një rol të ri si ndihmës i Drejtorit Sportiv.

40-vjeçari, i cili ka qenë pjesë e skuadrës së Watford gjatë sezoneve 2015/16 dhe 2016/17 në Premier League, do të mbështesë nga afër Gian Luca Nani-n, Drejtorin Sportiv të klubit.

“Jam shumë i lumtur që po punoj sërish me Valonin,” u shpreh Nani. “Ai do të ofrojë ndihmë të madhe për stafin teknik dhe për lojtarët. E di që ai ka një lidhje të veçantë me këtë klub që nga koha kur ishte lojtar. Ka pasur tashmë ndikim pozitiv.”

Behrami, i njohur për stilin e tij luftarak dhe inteligjencën në fushë, ka ndërtuar një karrierë të gjatë gati 20-vjeçare duke luajtur për klube si Lazio, West Ham United, Napoli, Hamburg dhe Udinese.

Ai është paraqitur 83 herë me kombëtaren e Zvicrës, duke u bërë lojtari i parë i Zvicrës që ka luajtur në katër Kampionate Botërore radhazi, nga viti 2006 deri në 2018.

“Kur isha lojtar i Watfordit, për herë të parë ndjeva se isha pjesë e një familjeje dhe kjo ndjenjë më ka munguar,” tha Behrami. “Jam shumë i lumtur që jam rikthyer. Scott Duxbury më kishte transferuar fillimisht te West Ham dhe më pas edhe te Watford si lojtar, prandaj nuk hezitova kur më kërkoi për herë të tretë të bëhem pjesë e diçkaje kaq emocionuese.”

Behrami shtoi se dëshiron të forcojë lidhjen mes stafit teknik, klubit, lojtarëve dhe tifozëve – si mënyra e vetme për të arritur qëllimet e përbashkëta.

“Jam këtu për ta mbështetur trajnerin Paulo Pezzolano dhe lojtarët. E di si ndihen lojtarët, çfarë u nevojitet dhe si reagojnë, veçanërisht kur gjërat nuk ecin siç duhet – gjë që ndodh shpesh në futboll. Paulo ka qenë i shkëlqyer që nga dita e parë; shihet qartë që ka dëshirë, disiplinë dhe standarde shumë të larta. Kjo është mënyra e vetme për të punuar.”