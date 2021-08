Aurier pas shumë viteve te Tottenham ishte i lidhur disa herë me largimin, por asnjëherë nuk ndodhi, transmeton lajmi.net.

Së fundmi, Aurirer iu ofrua Barcelonës në formë shkëmbimi me Emerson Royal, por oferta u refuzua nga katalunasit.

“Tottenham konfirmon ndërprejen e kontratës me marrëveshje të dyanshme me Serge Aurier”, shkroi klubi në komunikatë./Lajmi.net/

Thank you and good luck, @Serge_Aurier! pic.twitter.com/Sg9H7BgLWS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 31, 2021