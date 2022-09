Zyrtare: Tottenham dhe Coca-Cola nënshkruajnë marrëveshje Tottenham Hotspur ka njoftuar për marrëveshjen me Coca-Cola. Skuadra e Tottenham Hotspur ka njoftuar për një marrëveshje disa vjeçare me brendin botëror, Coca-Cola, përcjell lajmi.net. Si pjesë e marrëveshjes, produktet e Coca-Cola, sikur Coca-Cola dhe Coca-Cola Zero do të jenë në dispozicion të tifozëve të Spurs. Partneriteti bazohet në trashëgiminë e pasur të Coca-Cola duke…