Zyrtare: Llapi nënshkruan me Andi Qorrin

Lajmin e bëri të ditur vetë klubi përmes një postimi në rrjetin social, Facebook.

Qorri u mor me parametra zero, pasi ishte në ditët e fundit të kontratës me skuadrën nga Drenasi.

Gjatë sezonit që lamë pas, Qorri luajti në 34 ndeshje ku realizoi 6 gola.

Më poshtë gjendet njoftimi i plotë i Llapit:

Mirësevjen ARDI QORRI

Mesfushori Ardi Qorri, pjesë e Feronikelit për 12 vite, ka bërë hapin e radhës në karrierë duke firmosur kontratë profesionale me skuadrën tonë për 5 vitet e ardhshme.

Ardi në edicionin e fundit u paraqit në 34 ndeshje për Feronikelin duke arritur të realizoj 6 gola e 1 asistim dhe e veçanta e golave të tij ishin golat e bukur nga largësia apo nga goditjet e dënimit.

21 vjeçari theksoi se pa u menduar dy herë zgjodhi ta pranoj Llapin si një klub që u jep hapësirë të rinjëve dhe se puna me trajnerin Batatina do ta shtyj atë ta jap më të mirën nga vetja që t’i tregoj vlerat.