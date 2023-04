Zyrtare: Ishte duke shkatërruar Chelsean, Graham Potter shkarkohet nga stoli

Përmes rrjeteve sociale klubi nga Londra ka bërë të ditur shkarkimin e trajnerit nga stoli dhe kjo vjen një ditë pas ndeshjes dhe humbjes nga Aston Villa në Premier League, shkruan Lajmi.net

Kujtojmë që Chelsea është në pozitën e 11-të dhe me shumë gjasa e ka humbur top-4 këtë sezon.

Vendin e anglezit mund ta zë trajneri gjerman, Julian Nagelsmann, i cili para disa dite u shkarkua nga stoli i Bayern Munich./Lajmi.net/

🚨🔵 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Graham Potter has been SACKED by Chelsea! pic.twitter.com/Kq05iMd7Ys

— EuroFoot (@eurofootcom) April 2, 2023