ZYRTARE: Henderson rinovon me Liverpoolin

Liverpool ka arritur marrëveshje me Henderson për vazhdimin e kontratës, transmeton lajmi.net.

Klubi ka shpërblyer futbollistin për paraqitjet e tij të mira, duke i ofruar rinovimin e kontratës me rritje page.

Me kontratën e re, mesfushori pritet të mbetet në “Anfield” deri në qershor të vitit 2025.

Anglezi është pjesë e “The Reds” që 10 vite, duke bërë 394 paraqitje dhe realizuar 30 gola. /Lajmi.net/

𝑻𝒆𝒏 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈… 🤩@JHenderson has signed a new contract to commit his long-term future to the Reds 🙌

— Liverpool FC (@LFC) August 31, 2021